Літаки "Антонова" допомагали країнам НАТО в боротьбі з COVID-19 - представник Альянсу

Літаки українського підприємства "Антонов" у рамках спеціальної програми НАТО допомагали Словаччині та Чеській Республіці доставити життєво необхідні медичні товари з Китаю та інших місць.

Про це заявила директор Центру інформації і документації НАТО Барбара Маронкова в ефірі програми "На самом деле: Мир" телеканалу "ДОМ".

За словами Маронкової, "пандемія COVID-19 торкнулася всіх нас, не лише НАТО, а й усього світу, і вона триває". І хоча НАТО - це військово-політична організація, а не організація охорони здоров'я, "ми хочемо переконатися, що це не стане проблемою безпеки", сказала директор Центру інформації та документації НАТО.

За її словами, в Альянсу є різні платформи та інструменти, які були позитивно використані для посилення координації між членами та країнами-партнерами.

"Наприклад, у нас є Євроатлантичний центр допомоги у разі стихійних лих, який працює цілодобово, і будь-яка країна, яка є партнером або учасником, може попросити допомоги. Україна, наприклад, використовувала цю систему, і вже деякі держави-члени, такі як Польща чи Литва, допомогли Україні в деяких питаннях", - сказала Маронкова.

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Крім того, додала вона, в Альянсу також є військові логістичні можливості. "Літаки наших країн-членів можуть підтримувати одне одного і доставляти важливі медичні препарати одне для одного. У нас також є спеціальна програма, яка називається "Стратегічний ранній розвиток", і вона дозволяє нашим членам використовувати комерційні транспортні літаки. Наприклад, ми працюємо із заводом "Антонов", який допоміг деяким нашим членам, таким як Словаччина чи Чеська Республіка, доставити життєво необхідні медичні товари з Китаю та інших місць", - підкреслила Маронкова.

За її словами, Альянс ділиться зі своїми партнерами військово-медичним досвідом. "Багато людей не знають, що у НАТО є власна науково-технічна організація. Це 6000 науковців із країн-членів НАТО, які працюють разом над різними програмами і проєктами, які могли б допомогти створити нову вакцину або допомогти не поширити цю хворобу. Ми також шукаємо інноваційні рішення, такі як 3D-друк вентиляторів або відновлення масок спорядження для підводного плавання для їх використання в медицині. НАТО робить багато чого", - зазначила вона.

"Деякі програми відкриті для країн-партнерів, наприклад, - Євроатлантичний центр з надання допомоги при лихах. Деякі програми більше орієнтовані на країни-члени НАТО. Але, приміром, наша програма "Наука заради миру", яка є ще однією програмою НАТО, також відкрита для країн-партнерів, і Україна стала найбільшим одержувачем цієї програми", - розповіла Маронкова.

Як повідомлялося, раніше гендиректор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус заявив, що ДП "Антонов" веде переговори з низкою країн про будівництво нових літаків.