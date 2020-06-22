Лукашенко хоче виробляти у Білорусі більше ракет та зброї

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність нарощування виробництва країною різних видів озброєнь - від стрілецької зброї до сучасних ракет.

Про це повідомляє пресслужба президента Білорусі.

"Я поставив залізобетонне завдання: якщо ми хочемо захиститися, ми повинні основні боєприпаси та зброю виробляти самі. І далі ми будемо намагатися робити своє, починаючи від стрілецької зброї та закінчуючи найсучаснішими ракетами типу "Полонез", і ще краще", - зазначив білоруський лідер.

Лукашенко додав, що в цьому напрямку ще багато роботи.

"Ми не маємо таких можливостей, як деякі, але, з усім тим, дисципліна, старанність, мізки, можливість та здатність зібрати в кулак по копійці - і бачите, ми дещо навчилися робити. Це наша перевага, і ми нею будемо користуватися надалі - виробляти вітчизняні зразки озброєння та техніки", - уточнив Лукашенко.

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Як повідомлялося, чергові президентські вибори у Білорусі призначено на 9 серпня 2020 року.

Лукашенко заявив, що президентські вибори у республіці не буде перенесено попри епідемію коронавірусу. За його словами, вони повинні відбутися відповідно до конституційних термінів.