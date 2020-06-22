У Білорусі заарештували кандидата в президенти та його сина
Про це повідомили в пресслужбі політика.
У штабі Бабарико пообіцяли, що судові рішення про арешт кандидата в президенти і його сина будуть оскаржені.
Віктору і Едуарду пред'явлено обвинувачення та обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту— Віктор Бабарико (@viktar_babaryka) June 21, 2020
Постанова про обрання запобіжного заходу буде оскаржено— Віктор Бабарико (@viktar_babaryka) June 21, 2020
Адвокати Дмитро Лаєвський і Олександр Пильчанка підтвердили журналістам інформацію про арешт, але викласти суть пред'явлених їх клієнтам обвинувачень не змогли, оскільки підписали угоду про нерозголошення матеріалів слідства.
"Він живий і здоровий. Має намір відстоювати свої переконання та чесне ім'я. Ми наполягаємо на його невинності", - зазначив Лаєвський в коментарі "Радіо Свобода".
Як повідомлялося, за час кампанії з виборів знялися троє осіб: Олег Гайдукевич, Наталя Кисіль і Олександр Таболич. Пару днів тому кандидатуру зняв і кандидат Юрій Губаревич.
Білоруський парламент призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.
Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президентські вибори в республіці не будуть переноситися попри епідемію коронавірусу. За його словами, вони мають відбутися відповідно до конституційних термінів.