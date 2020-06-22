У Білорусі заарештували кандидата в президенти та його сина

Кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарико і його сина Едуарда заарештували, пред'явивши обом звинувачення та обравши запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомили в пресслужбі політика.

У штабі Бабарико пообіцяли, що судові рішення про арешт кандидата в президенти і його сина будуть оскаржені.

Віктору і Едуарду пред'явлено обвинувачення та обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту — Віктор Бабарико (@viktar_babaryka) June 21, 2020

Постанова про обрання запобіжного заходу буде оскаржено — Віктор Бабарико (@viktar_babaryka) June 21, 2020

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Адвокати Дмитро Лаєвський і Олександр Пильчанка підтвердили журналістам інформацію про арешт, але викласти суть пред'явлених їх клієнтам обвинувачень не змогли, оскільки підписали угоду про нерозголошення матеріалів слідства.

"Він живий і здоровий. Має намір відстоювати свої переконання та чесне ім'я. Ми наполягаємо на його невинності", - зазначив Лаєвський в коментарі "Радіо Свобода".

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Як повідомлялося, за час кампанії з виборів знялися троє осіб: Олег Гайдукевич, Наталя Кисіль і Олександр Таболич. Пару днів тому кандидатуру зняв і кандидат Юрій Губаревич.

Білоруський парламент призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президентські вибори в республіці не будуть переноситися попри епідемію коронавірусу. За його словами, вони мають відбутися відповідно до конституційних термінів.