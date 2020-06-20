У Білорусі ще один кандидат знявся з президентських виборів

Зняти свою кандидатуру з президентських виборів у Білорусі вирішив ще й Юрій Губаревич.

Про це повідомляє TUT.BY з посиланням на заяву Губаревича.

«Як і планувалося, моя команда, використовуючи легальну можливість, проводила пікети з метою вказати на небезпеку "коронавиборів" для здоров'я громадян та для наших прав як виборців. З самого початку передвиборчої кампанії-2020 влада почала діяти брутально і по-хамськи. Репресії збільшувалися з кожним днем. Не залишилося і краплі законності », - зазначив Губаревич, коментуючи своє рішення про зняття з президентських виборів у Білорусі.

Раніше Губаревича судили за статтею про порушення порядку організації або проведення масових заходів. Наразі він знаходиться на волі.

Слід при цьому зазначити, що таке рішення Губаревича не було несподіваним, оскільки він з самого початку не планував зібрати 100 тисяч підписів для реєстрації себе кандидатом.

Як повідомлялося, під час кампанії з виборів знялися ще троє осіб: Олег Гайдукевич, Наталя Кисіль і Олександр Таболіч.

Білоруський парламент призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президентські вибори у республіці не буде перенесено, незважаючи на епідемію коронавірусу. За його словами, вони повинні відбутися відповідно до конституційних термінів.

Фото: tut.by