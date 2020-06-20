У Білорусі ще один кандидат знявся з президентських виборів

У Білорусі ще один кандидат знявся з президентських виборів

Укрінформ
Зняти свою кандидатуру з президентських виборів у Білорусі вирішив ще й Юрій Губаревич.

Про це повідомляє TUT.BY з посиланням на заяву Губаревича.

«Як і планувалося, моя команда, використовуючи легальну можливість, проводила пікети з метою вказати на небезпеку "коронавиборів" для здоров'я громадян та для наших прав як виборців. З самого початку передвиборчої кампанії-2020 влада почала діяти брутально і по-хамськи. Репресії збільшувалися з кожним днем. Не залишилося і краплі законності », - зазначив Губаревич, коментуючи своє рішення про зняття з президентських виборів у Білорусі.

Раніше Губаревича судили за статтею про порушення порядку організації або проведення масових заходів. Наразі він знаходиться на волі.

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Слід при цьому зазначити, що таке рішення Губаревича не було несподіваним, оскільки він з самого початку не планував зібрати 100 тисяч підписів для реєстрації себе кандидатом.

Як повідомлялося, під час кампанії з виборів знялися ще троє осіб: Олег Гайдукевич, Наталя Кисіль і Олександр Таболіч.

Білоруський парламент призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президентські вибори у республіці не буде перенесено, незважаючи на епідемію коронавірусу. За його словами, вони повинні відбутися відповідно до конституційних термінів.

Фото: tut.by

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