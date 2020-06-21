МВС Білорусі повідомило про 270 затриманих під час мітингів

МВС Білорусі повідомило про 270 затриманих під час мітингів

Укрінформ
МВС Білорусі повідомило про затримання близько 270 осіб під час акцій протесту в п’ятницю, 19 червня.

Про це повідомляє  TUT.BY.

"Стосовно громадян складено близько 270 протоколів про адміністративні правопорушення, в основному за порушення порядку організації або проведення масових заходів, а також непокору законній вимозі посадової особи при виконанні нею службових повноважень", - йдеться у повідомленні.

У МВС нагадали учасникам мітингу про "необхідність дотримуватися правил громадського порядку та виконувати вимоги співробітників міліції".

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Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 19 червня пройшли «заходи солідарності» на підтримку затриманих суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах.

Фото: TUT.BY

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