МВС Білорусі повідомило про 270 затриманих під час мітингів

МВС Білорусі повідомило про затримання близько 270 осіб під час акцій протесту в п’ятницю, 19 червня.

Про це повідомляє TUT.BY.

"Стосовно громадян складено близько 270 протоколів про адміністративні правопорушення, в основному за порушення порядку організації або проведення масових заходів, а також непокору законній вимозі посадової особи при виконанні нею службових повноважень", - йдеться у повідомленні.

У МВС нагадали учасникам мітингу про "необхідність дотримуватися правил громадського порядку та виконувати вимоги співробітників міліції".

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 19 червня пройшли «заходи солідарності» на підтримку затриманих суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах.

Фото: TUT.BY