Лукашенко пояснив відмову від карантину необхідністю "зберегти країну"
Про це інформує агенція Белта.
"Я бачив багато місяців тому, що від нас хочуть. Річ у тім, що у нас би країни вже до цього часу не було. Нам би принесли долар або російський рубль", - заявив Лукашенко.
На його думку, певні сили хотіли, щоб Білорусь із запровадженням карантину перестала "дихати".
"Але ми працюємо сьогодні, хоч якось дихаємо. А хотіли, щоб ми не дихали. Я знаю, чого вони хотіли. Не вийшло. Згодом ви краще зрозумієте, що це правда", - додав Лукашенко.
Як повідомлялося, протягом останньої доби у Білорусі зафіксували 603 нові випадки хвороби COVID-19. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання зросла до 57 936. За весь період поширення епідемії на території країни померли 343 пацієнти.
Водночас Білорусь не запроваджувала обмежень у спробі стримати поширення коронавірусу. У країні працювали навчальні заклади, магазини, не скасовували масові заходи, зокрема, парад на 9 травня.