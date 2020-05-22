Лукашенко: Нам потрібна своя ракета

Білорусь має намір розробити власну ракету, на випадок військової агресії ззовні.

Про це заявив президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко, відвідавши у п'ятницю оборонне підприємство НПТОВ "ОКБ ТСП", повідомляє БЕЛТА.

"Мова сьогодні піде про виробництво ракетного озброєння. Добре було б, якби всі держави взяли і скасували війни. Але поки що ніхто не скасовує війни, незважаючи на епідемії, пандемії, істерії. Війну ніхто не скасовував. І, на жаль, до неї доводиться готуватися в мирний час", - сказав Лукашенко.

За його словами, стратегічним завданням Білорусі у сфері оборони, в разі військової агресії ззовні, є необхідність завдати неприйнятних втрат противнику.

"І ми це повинні демонструвати зараз, щоб ті, хто, не дай Бог, надумає з нами воювати, розуміли, що ми можемо відповісти гідно. Найкраща відповідь з точки зору озброєнь на сьогоднішній день - це ракети, високоточна зброя", - зазначив білоруський лідер.

У Мачулищах президенту Білорусі розповіли, що зараз у країні освоєно збірку китайських ракет, йде розробка власного озброєння, здатного вражати цілі на дальності до 300 км. Поки строки зі створення цих ракет не дотримуються.

"Нам потрібна своя ракета. Ми не можемо створювати зброю, за якою ми будемо залежати від інших країн. Ніхто нам цю зброю просто так не дасть. Це нам ще пощастило домовитися з китайцями, їм треба поклонитися за це. Але далі залежності цієї не має бути", - підкреслив Лукашенко.

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За словами розробників, до вересня повинен з'явитися перший дослідний зразок "трьохсотки". Для випробування цієї ракети розглядаються полігони в Китаї, Казахстані, Узбекистані, Саудівській Аравії.

Як поінформували Лукашенко, російська сторона поки не хоче надавати свої полігони для випробувань.

"Не треба перед росіянами ставати на коліна. Це сигнал, якщо наш найближчий союзник мало того що не погодився з нами ракету зробити, а полігон не надає", - заявив він.