Лукашенко вшосте йде у президенти Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років, офіційно висувається на шостий президентський термін.

Про це повідомляється на сайті ЦВК Білорусі.

Документи на реєстрацію від ініціативної групи з висунення Лукашенка були передані до ЦВК сьогодні, 14 травня.

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Загалом у ЦВК наразі зареєстрували 16 потенційних кандидатів у президенти Білорусі.

Як повідомлялося, 11 травня стало відомо, що білоруські політичні партії, які позиціюють себе як опозиційні до чинного глави держави Олександра Лукашенка, відмовилися від участі у чергових президентських виборах, які планують провести влітку попри епідемію коронавірусу.