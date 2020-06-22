В Італії екоактивісти накрили льодовик брезентом, щоб уповільнити танення

Екологічні активісти накрили вершину льодовика Презена на півночі Італії брезентом, щоб уповільнити його танення.

Про це пише The Guardian.

"Ця територія (льодовика - ред.) постійно скорочується, тому ми намагаємося покрити якомога більшу її частину", - пояснив Давіде Паніцці, глава компанії Carosello-Tonale, яка займається роботами з льодовиком.

Як зазначає видання, льодовик Презена на півночі Італії з 1993 року втратив більше третини свого обсягу. Тому після закінчення гірськолижного сезону екологи вдаються до різних способів щодо уповільнення його танення, зокрема покривають його поверхню брезентом, який відбиває сонячне світло. Вартість однієї смуги такого брезенту розміром 70 м на 5 м становить до € 400, для його встановлення потрібно близько шести тижнів.

Проєкт покриття було ініційовано у 2008 році, наразі він охопив близько 30 тисяч квадратних метрів льодовика, але команда Carosello-Tonale планує покрити 100 тисяч квадратних метрів.