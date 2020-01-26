У льодовиках Тибету вчені знайшли 28 вірусів, невідомих науці

Вчені виявили в пробах льоду з Тибету віком 15 тисяч років 28 вірусів, невідомих науці.

Про це повідомляє Live Science із посиланням на роботи вчених.

Проби льоду зібрали у 2015 році вчені з США та Китаю, для цього вони просвердлили 50 метрів льодовика на Тибеті. При свердлінні та транспортуванні поверхня частина проб була забруднена бактеріями, досліджувалася внутрішня частина зразків.

Лід помістили до холодної кімнати з температурою -5 градусів за Цельсієм і використовували стерильну стрічкову пилку для зрізання по півсантиметра з зовнішнього шару проб. Потім лід промили етанолом і оплавили ще по 0,5 сантиметрів.

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У результаті вчені промили зразки стерильною водою, переконавшись, що вони не заражені іншими бактеріями та вірусами. У них були знайдені 28 невідомих вірусів.

Дослідники зазначили, що через танення льодовиків по всьому світу зразки стародавніх вірусів надалі можуть бути втрачені. Також через глобальне потепління невідомі патогени можуть потрапити в навколишнє середовище і завдати шкоди здоров’ю і життю людей.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах — Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.