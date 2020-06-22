У Білому домі спростували заяву Болтона щодо прохання Трампа до лідера Китаю

Радник Білого дому, який був присутній на зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном, заявив, що президент США не просив лідера КНР допомогти йому з переобранням.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро заявив у неділю, що він перебував у кімнаті, де відбувалася зустріч президента Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна, однак не чув, щоб президент США просив керівника КНР допомогти йому домогтися переобрання", - пише видання.

Виступаючи на каналі CNN, Наварро сказав, що заява про це, зроблена в книзі колишнього радника президента з національної безпеки Джона Болтона, є "просто дурною", враховуючи те, наскільки жорстким був проведений Трампом курс щодо Китаю, пов'язаний з нечесними торговими практиками Пекіна.

"Я ніколи цього не чув. А я був у кімнаті", - сказав Наварро, вторячи заяві торгового представника США на переговорах з Китаєм Роберта Лайтхайзера.

Нагадаємо: мемуари Болтона стали скандальними задовго до їх виходу. Ще взимку стало відомо, що у них підтверджується шантаж України з боку Трампа, за який йому оголосили імпічмент в Палаті представників.

71-річний Болтон був радником Трампа з нацбезпеки з квітня 2018 року. Восени 2019 року він подав у відставку за ініціативою президента. Трамп заявив, що причиною звільнення стали розбіжності.