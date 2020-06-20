Трамп наполягає, що Болтон має заплатити "високу ціну" за публікацію мемуарів

"Він (Болтон – ред.) порушив закон, оприлюднивши секретну інформацію (у величезних обсягах). Він повинен сплатити за це дуже велику ціну, як і інші, хто робив таке перед ним. Цього ніколи не повинно повторитися!!!"- написав Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, суд у Вашингтоні відхилив прохання адміністрації президента США зупинити публікацію мемуарів колишнього радника з питань нацбезпеки Джона Болтона. За словами судді, не було доведено, що публікація завдасть непоправної шкоди національній безпеці, як про це заявляли в Білому домі.

Нагадаємо, вихід книги Джона Болтона "Кімната, де це сталося", запланований на 23 червня. Попередні замовлення мемуарів уже розмістили великі інтернет-магазини, такі як Amazon. У книзі Болтон описує, в тому числі, особисту мотивацію Дональда Трампа під час спілкування з іноземними лідерами та ухвалення окремих рішень.

Зокрема, як стало відомо з оприлюднених у ЗМІ уривків, ексрадник Трампа підтвердив, що президент призупинив оборонну допомогу Україні задля отримання компромату на своїх політичних суперників. До того ж, Болтон розповів, що Трамп не хотів запроваджувати санкції проти Росії.

Фото: The White House