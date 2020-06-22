У Латвії теж не виявили нових випадків інфікування коронавірусом

Латвійський Центр профілактики та контролю захворювань не зареєстрував в суботу жодного випадку коронавірусу в країні.

Про це повідомляє DELFI.

"За минулу добу в Латвії зроблено 1294 тестів на COVID-19 і не зареєстровано жодного нового випадку", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними від 18 червня, в Латвії після COVID-19 одужали 903 людини, або 81,4% заражених. Померли 30 осіб.

За даними Національної служби охорони здоров'я, за останню добу госпіталізовано одну хвору людину на COVID-19. У лікарнях лікуються дев'ять пацієнтів, у восьми з них захворювання середньої тяжкості, один знаходиться у важкому стані.

Виписано з лікарень 173 людини, які перехворіли на COVID-19.

Як повідомлялося, за минулу добу в Естонії було проведено 440 первинних тестів на коронавірус, всі з них виявилися негативними.

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За даними Worldometer, станом на вечір 21 червня у світі зареєстровано 9 008 014 випадків COVID-19, з них 468 763 - летальних, 4 788 802 людей одужали.