Євросоюз занепокоєний намірами РФ щодо участі мешканців ОРДЛО та Криму у референдумі

Наміри Росії забезпечити голосування мешканців окупованих Донбасу та Криму на референдумі про зміни до конституції РФ є черговим порушенням духу Мінських домовленостей та суверенітету України.

Про це йдеться у заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Нещодавнє запрошення Росією власників незаконних російських паспортів узяти участь у майбутньому конституційному референдумі в Росії є ще одним порушенням духу Мінських домовленостей та суверенітету України", - йдеться у заяві.

У Євросоюзі висловили занепокоєння "спробами нав’язати російські закони та нормативно-правові акти населенню України в незаконно анексованому Криму та місті Севастополі, а також у непідконтрольних уряду районах Донбасу".

"Одним з таких прикладів є "режим паспортизації", коли жителі окремих районів Донецької та Луганської областей отримують російське громадянство за спрощеною процедурою, а іноді й змушені використовувати російські паспорти у повсякденному житті. Ми бачимо, що те ж саме зараз відбувається і в Криму", - йдеться у заяві.

Раніше у РФ заявили, що власники незаконно виданих російських паспортів в ОРДЛО та окупованому Криму зможуть голосувати на російському референдумі 1 липня.

У МЗС України заявили назвали ці заяви російської окупаційної адміністрації черговою спробою порушення державного суверенітету та територіальної цілісності та зауважили, що залучення до участі у російському референдумі власників незаконно виданих паспортів громадянина РФ у Криму та на Донбасі спотворює і ставить під сумнів результат загальноросійського голосування.

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