Голосування на референдумі РФ мешканців окупованого Донбасу і Криму є незаконним – МЗС

Голосування мешканців окупованого Донбасу з російськими паспортами та окупованого Криму на конституційному референдумі РФ є незаконним з точки зору міжнародного права і грубим порушенням державного суверенітету України

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України, оприлюдненому в п’ятницю, 19 червня.

«У Міністерстві закордонних справ України сприймають заяви російської окупаційної адміністрації про наміри забезпечити голосування мешканців окупованих територій Донбасу з незаконно виданими паспортами громадянина РФ на російському референдумі про зміни до Конституції як чергову спробу порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України», - йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що рішення про масову видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях Донбасу становить грубе втручання у внутрішні справи та є продовженням російських спроб повзучої анексії українського Донбасу.

«Україна разом з іноземними партнерами неодноразово вказувала на те, що незаконна паспортизація на окупованих територіях Донбасу розглядається як свідомий крок, спрямований на руйнування Мінських домовленостей, стороною яких є РФ», - акцентували в МЗС.

Незаконним як з точки зору українського законодавства, так і міжнародного права, стане проведення голосування і на території тимчасово окупованого Криму, як і всі попередні так звані вибори, проведені окупаційною владою на території півострова, зазначається у коментарі.

«Це голосування буде проводитися також за російськими паспортами, незаконно нав’язаними населенню Криму. Результати цього незаконного голосування на території тимчасово окупованого Криму будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством», - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

Українські дипломати вважають, що спільною відповіддю на незаконні дії РФ має бути посилення політико-дипломатичного та санкційного тиску на державу-агресора.

Окрім того, вони звернули увагу на те, що залучення до участі у російському референдумі власників незаконно виданих паспортів громадянина РФ у Криму та на Донбасі спотворює і ставить під сумнів результат загальноросійського голосування.

Як раніше повідомлялося, 200 тисяч українців раптово отримали право голосу на конституційному голосуванні через незаконні російські паспорти. На думку експерта, російський президент потребує цього електорату, адже серед громадян Росії підтримують конституційну реформу лише 44%, а 56% проти або все ще не визначилися. Раніше було оголошено, що власники російських паспортів з українського Донбасу можуть голосувати на референдумі 1 липня.