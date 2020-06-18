Ізраїль в грудні отримає перші вакцини від COVID-19
Договір вже підписано, повідомляє Ynet.
Мова йде про вакцину, розробка якої перебуває на завершальному етапі клінічних випробувань.
"Біотехнологічна компанія Moderna була однією з перших, хто заявив про завершення розробки вакцини, яка здійснювалася за підтримки Інституту інфекційних хвороб США. 45 американських волонтерів уже отримали щеплення, і перевірка безпеки препарату завершилася успіхом", - йдеться у повідомленні.
Наразі невідомо, в яких обсягах буде відбуватися постачання вакцин.
Нагадаємо: нова вакцина називається mRNA-1273. Вона заснована на транспортній РНК і при введенні в організм перешкоджає проникненню вірусу до клітин. Вакцина пригнічує синтез білка "шипів" вірусу.
Вакцина перешкоджає зараженню і дає змогу імунній системі знищити вірус раніше, ніж він спричинить хворобу.