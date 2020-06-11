Ізраїль до липня продовжить заборону на в’їзд для іноземців

Управління аеропортів Ізраїлю продовжить до 1 липня заборону на в’їзд до країни іноземців у зв’язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє місцева газета Globes.

«Повна заборона на в’їзд до Ізраїлю для громадян, які не мають паспорту Ізраїлю, буде продовжена з 15 червня до 1 липня», - йдеться у повідомленні.

Відповідне розпорядження було поширене Управлінням аеропортів Ізраїлю у зв’язку з пандемією коронавірусу в країні.

Також згідно з документом, усі громадяни країни, що повертаються на батьківщину до початку наступного місяця, повинні будуть самоізолюватися на 14 діб.

Зазначається, що всі пасажири авіарейсів до Ізраїлю повинні будуть пред’являти свій паспорт додатково перед посадкою на сам рейс.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 червня у світі загалом підтверджено майже 7,46 мільйона випадків коронавірусу, включаючи більш ніж 419 тисяч летальних, одужали майже 3,8 мільйона людей.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90