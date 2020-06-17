У Франції вимагають відновити вакцинацію дітей, припинену через карантин

У Франції наголошують на нагальній необхідності відновити планові вакцинації дітей, які були перервані через карантинні обмеження.

Про цю проблему заявив незалежний урядовий орган – Вища адміністрація здоров'я, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Епідемія COVID-19 спричинила величезний негативний вплив на вакцинацію, що призвело до значного зменшення числа вакцинованих людей. Вища адміністрація здоров'я наголошує на важливості вакцинації у попередженні ризиків інфікувань, особливо серед дітей та деяких інших вразливих груп населення", - йдеться у заяві.

Медичні експерти закликали лікарів проконтролювати серед своїх пацієнтів ситуацію щодо проведення вакцинації.

У заяві стверджується, що за попередні три місяці, з початку пандемії, до 44 тис. дітей віком від 3 до 18 місяців не були планово вакциновані від дифтерії, правця, поліомієліту, коклюшу, менінгіту, грипу типу В та гепатиту В.

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Окрім цього, у період карантину у Франції кількість консультацій пацієнтів із лікарями загальної практики скоротилася на 40%, що також має негативні наслідки, особливо для людей із хронічними захворюваннями.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 червня у світі загалом підтверджено понад 8,1 мільйона випадків коронавірусу, включаючи майже 440 тисяч летальних, а одужати від цього захворювання уже встигли більше, ніж 4,2 мільйона людей.