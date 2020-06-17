В Україні зареєстровано понад 7 тисяч нових випадків гепатиту С

Станом на початок року в Україні зареєстровано 7 179 нових випадків вірусного гепатиту С.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Станом на 1 січня цього року, в Україні зареєстровано 7 179 нових випадків вірусного гепатиту С (ВГС). 87 269 людей перебувають під медичним наглядом. У 2019 році проліковано 7 302 людини. Станом на цей же період зафіксовано 1 848 нових випадків вірусного гепатиту В (ВГВ). 23 631 людина перебуває під медичним наглядом. Минулого року проліковано 1 829 людей", - йдеться у повідомленні.

Всього, за даними Центру громадського здоров'я, 1 342 418 українців інфіковані ВГС та 559 341 — ВГВ.

В ЦГЗ наголошують, що вберегтися від гепатиту В можна завдяки вакцинації. Вакцини проти гепатиту С не існує. Гепатит В наразі невиліковний, у той час, як гепатит С виліковний.

Станом на 1 травня цього року від вірусного гепатиту В вакциновано 60 627 дітей віком до року, що становить 19,5% від планових щеплень.

Нагадаємо: гепатит — це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження. Гепатити B і C — два основних типи вірусного гепатиту, які можуть викликати цироз та гепатоцеллюлярную карциному.

Читайте також: На Харківщині тимчасово закрили школу через спалах гепатиту А

ВГВ і ВГС є причиною 96% всіх випадків смертей, зумовлених гепатитами. Згідно з даними ВООЗ, близько 325 млн людей у ​​світі живуть з хронічною інфекцією, спричиненою вірусом гепатиту B або вірусом гепатиту C.