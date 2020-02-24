На Харківщині тимчасово закрили школу через спалах гепатиту А

У смт Борова на Харківщині призупинено навчання у опорній школі через спалах гепатиту А.

Про це інформує пресслужба ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України».

«Станом на 24 лютого нових випадків захворювань гострим вірусним гепатитом А серед учнів та персоналу Окружного опорного закладу «Борівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області ім. героя Радянського Союзу В.С. Колісника», розташованого в смт Борова, не зареєстровано. Навчально-виховний процес у закладі тимчасово призупинено», - йдеться у повідомленні.

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Троє з чотирьох захворілих дітей продовжують лікування в інфекційному відділенні КНП «Борівська центральна районна лікарня», стан дітей задовільний.

У Держспоживслужбі у Харківській області в свою чергу повідомляють, що під час обстеження закладу виявили порушення вимог санітарного законодавства.

За попередніми даними, вірус передавався контактно-побутовим шляхом.

Епідеміологічне розслідування триває.