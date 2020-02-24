На Харківщині тимчасово закрили школу через спалах гепатиту А
Про це інформує пресслужба ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України».
«Станом на 24 лютого нових випадків захворювань гострим вірусним гепатитом А серед учнів та персоналу Окружного опорного закладу «Борівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області ім. героя Радянського Союзу В.С. Колісника», розташованого в смт Борова, не зареєстровано. Навчально-виховний процес у закладі тимчасово призупинено», - йдеться у повідомленні.
Троє з чотирьох захворілих дітей продовжують лікування в інфекційному відділенні КНП «Борівська центральна районна лікарня», стан дітей задовільний.
У Держспоживслужбі у Харківській області в свою чергу повідомляють, що під час обстеження закладу виявили порушення вимог санітарного законодавства.
За попередніми даними, вірус передавався контактно-побутовим шляхом.
Епідеміологічне розслідування триває.