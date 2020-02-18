У школі на Харківщині зафіксували спалах вірусного гепатиту А

У школі №1 смт Борова на Харківщині зафіксовано спалах гепатиту А - захворіли вже четверо учнів одного класу.

Про це інформує Харківський обласний лабораторний центр МОЗ.

"За період з 24 січня по 17 лютого серед учнів 5-го класу окружного опорного закладу "Борівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Борівської районної ради", розташованого в смт Борова, зареєстровано 4 випадки гострого вірусного гепатиту А", - йдеться у повідомленні.

Станом на 18 лютого, у всіх хворих діагноз підтверджено лабораторно. Всі діти госпіталізовані: 1 хворий знаходиться в Харкові в обласній інфекційній лікарні, решта – в інфекційному відділенні районної лікарні.

Стан дітей називають задовільним.

Зараз епідеміологи встановлюють причини спалаху та можливі фактори передачі інфекції в навчальному закладі та за місцям мешкання школярів.

Вірусний гепатит А – гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі інфекції та переважним ураженням печінки. Джерелом інфекції є хвора людина з будь-якими формами захворювання. Інкубаційний період триває 7-50 днів (у середньому 15-45 днів).