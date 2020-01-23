Україна ухвалила стратегію протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатитам

Україна приєдналася до Глобальної стратегії з елімінації вірусних гепатитів B та C, ухваливши Державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.

"Завдяки реалізації Державної стратегії до 2030 року: вдасться попередити 90% нових випадків вірусних гепатитів; 90% осіб, які хворіють на ВГ, будуть продіагностовані та знатимуть про свою хворобу; до 90% хворих отримають лікування, яке буде ефективним і призведе до повного одужання (для ВГC) або ефективного контролю хвороби (для ВГB)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гепатит — це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження. Існує п’ять основних вірусів гепатиту — типи A, B, C, D і E.

Кожен із них може мати серйозні наслідки для здоров’я. Найнебезпечнішими є вірусні гепатити В та С. З ними пов’язано 96% смертей від цирозу та раку печінки.

В Україні 3,6% населення (1 517 515 осіб) хворіє на хронічний гепатит C і 1,5% (632 298 осіб) — на вірусний гепатит B. Проте лише 5,4% людей з ВГС і 3,7% з ВГВ перебувають під медичним спостереженням. Більшість хворих не знає про свою недугу та не отримує лікування.