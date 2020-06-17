Канада витратить $1,8 мільярда на будівництво нових військових суден

Уряд Канади уклав контракт на будівництво двох новітніх військових суден за 2,4 мільярда доларів. (близько $1,8 мільярда).

Про це заявили у міністерстві держслужби та закупівель Канади.

“Канада зробила важливий крок до оновлення човнів Королівських військово-морських сил, уклавши контракт із “Seaspan’s Vancouver Shipyards” на будівництво двох спільних суден підтримки. Оцінений у 2,4 млрд дол. (включно з податками), цей контракт дозволить перейти до повноцінного будівництва першого човна, попередній збір частин якого триває з червня 2018 року, а після цього — другого судна”, - йдеться у поширеному пресрелізі.

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Зазначається, що нові судна “доставлятимуть пальне й здійснюватимуть інші важливі поставки суднам в морі, надаватимуть медичну та стоматологічну допомогу, а також забезпечуватимуть ремонт гелікоптерів”.

“Присутність суден підвищить радіус та тривалість операцій в морі, дозволивши канадським бойовим суднам перебувати в морі тривалий період часу без потреби повертатися до берега для поповнення запасів”, - пояснили у міністерстві.

У відомстві додали, що очікують введення в експлуатацію першого судна у 2023-му році, а другого — у 2025-му. Загалом два новітні судна разом із початковими витратами на проєктування й запасні деталі обійдуться канадській державній скарбниці у $4,1 млрд (близько $3 млрд).