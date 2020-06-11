Одеський суд оштрафував капітана судна з Гонконгу за забруднення Чорного моря

Суд наклав штраф на капітана теплохода «CL TERESA» (прапор Гонконгу), яке зливало промивочні води в територіальних водах України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"5 червня під час повітряного патрулювання над Чорним морем літак Одеської ескадрильї Держприкордонслужби виявив велику буру пляму біля вантажного судна. Прикордонники негайно поінформували Держекоінспекцію та інші правоохоронні органи про факт можливого забруднення навколишнього середовища. З’ясувалось, що судно прямувало до Одеського морського торгівельного порту для завантаження металобрухтом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після пришвартування до причалу проведено заходи прикордонного контролю з дотриманням вимог щодо недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції. А представники екологічної інспекції відібрали зразки проб забортної води для експертизи.

Капітан теплохода підтвердив факт промивання трюмів і скидання в море залишків бокситів та забортної води (для промивання такого судна необхідно близько 100 тон морської води та відповідні хімічні реактиви).

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Хоча за результатами експертизи забруднюючих речовин у відібраних зразках не виявлено, до капітана судна застосовано штрафні санкції за адміністративне правопорушення й стягнено понад 17 тисяч гривень за забруднення морського середовища у виключній (морській) економічній зоні України шкідливими речовинами.