Держекоінспекція боротиметься за статус правоохоронного органу

Керівництво Державної екологічної інспекції боротиметься за надання відомству статусу правоохоронного органу.

Про це розповів голова Держекоінспекції Андрій Мальований під час пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Буду боротися за те, щоб Держекоінспекція мала не тільки довіру, а й статус правоохооронного органу», - заявив Мальований.

Він зазначив, що одним із основних проблемних питань, є перешкоджання інспекторам відомства у наданні допуску до підприємств для перевірки. Штраф за такий недопуск, за його словами, сьогодні становить лише 750 грн. І одним із можливих виходів із цієї ситуації, вважає Мальований, буде надання Держекоінспекції статусу правоохоронного органу.

«Ми вже являємося правозахисним органом, але, якщо буде закріплено статус правоохоронного органу за Держекоінспекцією, це надасть можливість відійти від недопусків, а перейти до санкцій за перешкоджання діяльності правоохоронним органам. Це вже зовсім інші санкції, включаючи кримінальну відповідальність», - наголосив очільник відомства.

Втім, як він підкреслив, будуть створені й умови для того, щоб екологічні інспектори не перевищували своїх повноважень.

«На сайті Держекоінспекції можна залишити повідомлення для зворотнього зв’язку, заявку на проведення перевірки. Також буде працювати гаряча лінія», - наголосив голова Держекоінспекції.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 13 травня призначив Андрія Мальованого головою Державної екологічної інспекції. До цього призначення, він обіймав посаду начальника управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.