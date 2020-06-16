У Британії заявили, що дексаметазон зменшує смертність при COVID-19

Британські науковці заявляють, що препарат дексаметазон може врятувати життя пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19).

Про це заявив професор з Оксфордського університету Мартін Ландрі, повідомляє Sky News.

«Результати показують: якщо пацієнтам із COVID-19, які підключені до апарату (ШВЛ – ред.) або отримують кисень, надати дексаметазон, то це врятує їхнє життя і зробить це за дуже низьку ціну», - заявив він.

За словами іншого дослідника Пітера Хорбі, препарат дексаметазон використовується у боротьбі з іншими хворобами для зменшення запалення у пацієнта.

Він додав, що саме дексаметазон показав, що може значно зменшити смертність серед пацієнтів із коронавірусом.

Як наголосив Хорбі, ця знахідка є «великим проривом» для боротьби з коронавірусом.

Зазначається, що під час дослідження встановлено: препарат зменшує на третину летальні випадки серед пацієнтів із коронавірусом, які підключені до апарату штучної вентиляції легень, та на 20% серед людей, які хворіють на COVID-19 та потребують кисню.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 червня у світі в цілому підтверджено понад 8,1 мільйона випадків коронавірусної хвороби, включаючи майже 440 тисяч летальних, а одужали від цього захворювання понад 4,2 мільйона осіб.

Фото: Sky News