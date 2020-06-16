У Будапешті скасували надзвичайний стан, оголошений через COVID-19

Про це повідомляє Hungary Today.

«У вівторок парламент (Угорщини – ред.) припинив дію надзвичайного стану в країні, який був оголошений у березні у відповідь на спалах нового коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

За відповідний законопроєкт, який потребував для схвалення 2/3 голосів парламенту, проголосували 192 депутати.

Дата завершення надзвичайного стану буде затверджена урядом.

Раніше міністр юстиції Джудіт Варга заявила, що скасування НС очікується 20 червня.

Як повідомлялося, 11 березня уряд Угорщини оголосив введення надзвичайного стану з метою боротьби з поширенням коронавірусу.

Фото: Zoltán Máthé/MTI