В Австрії скасували носіння масок у магазинах, ресторанах та готелях

З понеділка в Австрії вже не є обов’язковим носіння масок при відвідуванні магазинів, закладів харчування та готелів.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Республіці Австрія.

Згідно з опублікованою у неділю постановою МОЗ, засоби захисту рота та носа (включать не лише маску, а й будь-який інший засіб, що закриває рота та носа, як наприклад, хустка чи шарф) з 15 червня вже не обов’язково носити при відвідуванні закладів роздрібної торгівлі, включаючи супермаркети. Водночас, покупці, які не проживають в одному домогосподарстві, повинні дотримуватися мінімальної дистанції в один метр. Співробітники магазинів і надалі мають носити маски.

Крім того, пом’якшення заходів, вжитих раніше з метою боротьби з поширенням коронавірусу, передбачає і скасування вимоги про носіння маски при вході до закладу громадського харчування. Відтепер, заходити в кафе та ресторани можна і без неї. При цьому, залишається вимога про знаходження не більше 4 дорослих за одним столиком. Офіціанти продовжуватимуть носити засоби захисту рота та носа. Час роботи закладів громадського харчування з 15 червня продовжено з 23.00 до 1 години ночі.

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Послаблення маскового режиму зачепило і готельну сферу: скасовується вимога про носіння маски при вході в готель та ресепшин. На ресторани при готелях поширюються ті ж правила, що і на всю сферу громадського харчування.

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Нові зміни стосуються і спільних поїздок в авто: відтепер не потрібно носити маску людям, які пересуваються приватним автомобілем і при цьому не є співмешканцями. Водночас, введено правило про перебування не більше 2 людей, включаючи водія, в одному ряді сидінь машини. Однак маска потрібна і надалі при поїздці у таксі, а також при перевезенні дітей і школярів.

Загалом, з 15 червня в Австрії обов’язкове носіння масок залишилося в таких сферах: при поїздках громадським транспортом, у сфері охорони здоров’я (включаючи аптеки) та у сфері надання послуг, де не можна дотриматися мінімальної дистанції, як, наприклад, у перукарні.

В МОЗ Австрії загалом закликають громадян до самовідповідальності: якщо десь буде скупчення людей - то маску все ж краще одягати, навіть якщо її носіння не є обов’язковим. У відомстві попередили, що у випадку зростання кількості нових випадків інфікувань коронавірусом будуть вживатися заходи з посилення маскового режиму тощо.

Послаблення маскового режиму в Австрії відбувалося з огляду на позитивний розвиток ситуації навколо COVID-19 - впродовж останніх двох тижнів нових випадків інфікування коронавірусом в Австрії було менше 50.

Станом на 15 червня, в країні виявлено понад 17 тис. випадків інфікування, 678 людей померли.