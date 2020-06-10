Австрія відкриває кордони для 31 європейської країни

Австрія з 16 червня дозволить в’їзд в країну для іноземців з 31 країни, без надання ними довідки про негативний результат тесту на коронавірус чи необхідності перебування під двотижневим домашнім карантином.

Про це заявив під час пресконференції у Відні у середу міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленбернг, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Із завершенням 15 червня, тобто з 00.00 16 червня, загалом щодо 31 країни скасовуються пов’язані з коронакризою обмеження на в’їзд – 14-денний домашній карантин або тест на коронавірус", - заявив він.

За словами австрійського міністра, цим самим зроблено черговий крок в напрямку відновлення свободи пересування та подорожей, після відкриття кордонів минулого тижня з сімома країнами-сусідами.

У цілому Австрія відкриває свої кордони щодо всіх країн членів Євросоюзу, Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейської економічної зони, за винятком чотирьох країн – Швеції, Великої Британії, Португалії та Іспанії. Іспанія поки сама не відкриває кордони, планується що це станеться після 1 липня. Щодо трьох інших країн – то там досі спостерігається великий інфекційний ризик і при в’їзді з цих країн в Австрію і надалі вимагатиметься надання довідки на коронавірус або ж відправлення під домашній карантин на 14 днів.

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При цьому Австрія відкриває кордон і з сусідньою Італію. Щоправда, залишається в силі попередження МЗС щодо регіону Ломбардія, куди австрійцям не рекомендується їхати.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз має завершити поступове скасування контролю на внутрішніх кордонах до кінця червня і розпочне скасування тимчасових обмежень на "несуттєві" подорожі (подорожі без крайньої потреби) на зовнішніх кордонах ЄС, починаючи з 1 липня.