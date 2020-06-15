У китайському місті-мільйоннику ввели воєнний стан

У місті Баодін, що у китайській провінції Хубей, запровадили воєнний стан через повторний спалах коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє ANI з посиланням на заяву місцевої влади.

«Епідеміологічний центр вирішив запровадити воєнний стан для припинення поширення епідемії (коронавірусу – ред.) у Баодіні», - йдеться у заяві.

Чиновники також закликали громадян підвищити рівень пильності до «високого», адже Баодін розташований за 145 км від Пекіна.

Зазначається, що у Баодіні проживає понад 11 мільйонів людей.

Раніше Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР у неділю повідомив про 49 нових підтверджених активних випадків коронавірусної хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 червня, у світі зафіксовано 7 995 877 випадків коронавірусу, зокрема 435 598 загиблих і 4 128 318 тих, хто видужав.