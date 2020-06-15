Вчені показали зв'язок між поширенням COVID-19 і погодою

У новому дослідженні вчені зі США визначили «коридор», в якому розташовані міста, що найбільше постраждали від коронавірусу станом на березень 2020 року: саме в цих мегаполісах на початку пандемії фіксували досить низькі температури.

Про це йдеться у дослідженні науковців з Університету Меріленда, повідомляє Naked Science.

Вони розглянули зв'язок між поширенням коронавирусной інфекції і погодою в тій чи іншій країні на карті. Їхня робота опублікована у виданні Jama Network Open.

У дослідженні розглядалися кліматичні дані по 50 містах світу - як особливо постраждалих від епідемії коронавірусу. Так, Ухань (Китай), Токіо (Японія), Тегу (Південна Корея), Кум (Іран), Мілан (Італія), Париж (Франція), Сіетл (США) і Мадрид (Іспанія) порівнювали з 42 містами, у яких взагалі не були уражені пандемією або в яких не спостерігалося значної кількості випадків зараження і смертей станом на 10 березня. Кліматичні дані, такі як температура біля поверхні Землі і вологість, отримували з Європейського центру середньострокових прогнозів погоди ERA-5. Їх збирали з січня по початок березня 2020 року.

Згідно з висновками, SARS-CoV-2 має сезонний характер і поширюється при певних кліматичних умовах (взимку і ранньою весною), оскільки всі регіони, особливо постраждалі на початку пандемії, розташовувалися в одному «коридорі»: від 30° до 50° північної широти. Саме для вищевказаних восьми міст були характерні досить низькі температури і відносно низька вологість в період з січня по березень.