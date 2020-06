Вчені показали зв'язок між поширенням COVID-19 і погодою

Про це йдеться у дослідженні науковців з Університету Меріленда, повідомляє Naked Science.

Вони розглянули зв'язок між поширенням коронавирусной інфекції і погодою в тій чи іншій країні на карті. Їхня робота опублікована у виданні Jama Network Open.

У дослідженні розглядалися кліматичні дані по 50 містах світу - як особливо постраждалих від епідемії коронавірусу. Так, Ухань (Китай), Токіо (Японія), Тегу (Південна Корея), Кум (Іран), Мілан (Італія), Париж (Франція), Сіетл (США) і Мадрид (Іспанія) порівнювали з 42 містами, у яких взагалі не були уражені пандемією або в яких не спостерігалося значної кількості випадків зараження і смертей станом на 10 березня. Кліматичні дані, такі як температура біля поверхні Землі і вологість, отримували з Європейського центру середньострокових прогнозів погоди ERA-5. Їх збирали з січня по початок березня 2020 року.

Згідно з висновками, SARS-CoV-2 має сезонний характер і поширюється при певних кліматичних умовах (взимку і ранньою весною), оскільки всі регіони, особливо постраждалі на початку пандемії, розташовувалися в одному «коридорі»: від 30° до 50° північної широти. Саме для вищевказаних восьми міст були характерні досить низькі температури і відносно низька вологість в період з січня по березень.

Результати показали, що в січні і лютому 2020 го в китайському місті Ухань - епіцентрі епідемії - та інших семи містах середня температура коливалася між 4° C і 9° C (за даними метеостанцій, розташованих у аеропортах). Середні температури за 20-30 днів до першої смерті від Covid-19 в кожному з цих міст були приблизно однаковими - від 3° C до 9° C (для центру міста - від 5° C до 11° C). Індекс поширення коронавірусу в Європі при середній температурі 11,2 градуса дорівнював 2,67, а в Африці, на південь від Сахари, опускався до 0,03 при середній температурі там в 34,8 градуса. Крім того, в цих населених пунктах спостерігався знижений рівень питомої вологості повітря.

Низькі температури ставлять Центральну Азію, Кавказ, Східну і Центральну Європу, Великобританію, північно-східну і середньо-західну частину США, а також канадську провінцію Британська Колумбія, що знаходяться в цьому «зеленому коридорі», перед найбільшим ризиком поширення інфекції взимку і на початку весни, вважають автори роботи.

На їхню думку, представлені карти допоможуть фахівцям і урядам передбачити, де і коли виникнуть такі спалахи, і зупинити смертельне захворювання. Крім продовження «життя» вірусу, холодні температури і низька вологість можуть впливати на швидкість його розмноження у порожнині носа і послаблювати імунітет, дозволяючи інфекції поширюватися по всьому організму.