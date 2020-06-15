У світі вже 7,9 мільйона осіб заразилися коронавірусом

Станом на ранок 15 червня у світі зафіксовано 7 990 151 випадок коронавірусу, зокрема 435 496 загиблих і 4 108 052 видужали.

Про це свідчать дані Worldometer.

Зокрема, за сьогодні вже виявлено 5 841 новий випадок коронавірусу, зокрема 4 147 в Мексиці. Кількість нових летальних випадків становить 320 загиблих, 269 з яких померли в Мексиці.

За кількістю зареєстрованих випадків як і раніше лідирує США — 2 162 144 випадки, з них 117 853 смертельних і 867 849 одужали.

На другому місці Бразилія, там заразилося 867 882 людини, 43 389 загинули і 437 512 одужали.

У Китаї і Південній Кореї за сьогодні було виявлено 49 і 36 нових випадків відповідно.