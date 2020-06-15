Бразилія вийшла на друге місце у світі за кількістю смертей від COVID-19

За кількістю померлих унаслідок коронавірусної інфекції Бразилія випередила Велику Британію та вийшла на друге місце у світі - після США.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на дослідження університету Джонса Гопкінса.

«Бразилія обійшла Велику Британію за кількістю померлих від коронавірусу, посівши друге місце у світі… Станом на неділю в Бразилії зареєстровано 42 720 смертей від COVID-19, у той час як у Великобританії - 41 747», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на першому місці за цим показником залишаються США - від коронавірусу померли 115 436 американців.

Від початку пандемії у США зафіксовано понад 2 мільйони випадків зараження коронавірусом. На другому місці Бразилія, де інфіковано більш як 850 тисяч осіб, далі йде Росія - понад 519 тисяч хворих.

За останніми даними, у світі підтверджено 7 956 123 випадки COVID-19, у тому числі 434 279 летальних. Вилікувалися 4 089 098 осіб.