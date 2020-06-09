Бразилію через суд зобов’язали відкрити “коронавірусну” статистику

Верховний суд Бразилії зобов’язав президента поновити публікацію статистичних даних щодо кількості хворих, одужалих та померлих від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє The Guardian.

"Бразильський суддя верховного суду наказав адміністрації Жаїра Болсонару поновити публікацію повної статистики щодо COVID-19 після кроків щодо приховування такої інформації", - йдеться у повідомленні.

Суддя Алехандре де Мораес дав 48 годин на виконання рішення. Відповідно до нього, оновлення загальнонаціональної статистики щодо коронавірусу має, як і раніше, виходити щоденно.

Таким чином, суд задовільнив позов двох бразильських опозиційних партій, які оскаржили рішення влади про закриття статистики щодо захворюваності COVID-19.

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Безпосередньо ухвалу суду бразильська влада ще не прокоментувала, втім президент країни Жаїр Болсонару під час останнього засідання уряду вкотре звинуватив журналістів у збуренні паніки у зв'язку з коронавірусною хворобою.

За даними бразильських медіа, у країні від коронавірусної хвороби померло 37 312 людей, а загальна кількість підтверджених випадків становить 710 887.

Бразилія посідає друге місце у світі за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусом після США.

Раніше президент Бразилії Жаїр Болсонару підтримав рішення уряду обмежити доступ до інформації про ситуацію з поширенням коронавірусу в країні.