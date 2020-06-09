Бразилію через суд зобов’язали відкрити “коронавірусну” статистику
Про це повідомляє The Guardian.
"Бразильський суддя верховного суду наказав адміністрації Жаїра Болсонару поновити публікацію повної статистики щодо COVID-19 після кроків щодо приховування такої інформації", - йдеться у повідомленні.
Суддя Алехандре де Мораес дав 48 годин на виконання рішення. Відповідно до нього, оновлення загальнонаціональної статистики щодо коронавірусу має, як і раніше, виходити щоденно.
Таким чином, суд задовільнив позов двох бразильських опозиційних партій, які оскаржили рішення влади про закриття статистики щодо захворюваності COVID-19.
Безпосередньо ухвалу суду бразильська влада ще не прокоментувала, втім президент країни Жаїр Болсонару під час останнього засідання уряду вкотре звинуватив журналістів у збуренні паніки у зв'язку з коронавірусною хворобою.
За даними бразильських медіа, у країні від коронавірусної хвороби померло 37 312 людей, а загальна кількість підтверджених випадків становить 710 887.
Бразилія посідає друге місце у світі за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусом після США.
Раніше президент Бразилії Жаїр Болсонару підтримав рішення уряду обмежити доступ до інформації про ситуацію з поширенням коронавірусу в країні.