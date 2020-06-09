У Нігерії внаслідок незафіксованого спалаху коронавірусу померли 600 осіб

На півночі Нігерії внаслідок незафіксованого спалаху коронавірусу у квітні померло щонайменше 600 осіб.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни.

За словами міністра охорони здоров'я Нігерії Осагі Еханіра, 50-60% з 979 «загадкових» смертей у штаті Кано пов'язані з коронавірусною хворобою.

Розслідування з приводу причин смертності ініціювали після того, як повідомлення про масові смерті викликали занепокоєння серед населення.

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Влада дійшла висновку, що масові смерті були пов'язані з COVID-19, на підставі опитувань родичів та очевидців про обставини смертей, оскільки розтини не проводилися, а тіла померлих ховали наступного ранку, згідно з місцевим звичаєм.

Загальна кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусу у Нігерії нещодавно досягла 12 800. Офіційно летальних випадків у Нігерії зафіксовано 361 - це без урахування загиблих у штаті Кано.

Розслідування у восьми інших штатах тривають.

За даними Worldometer, у світі коронавірусну хворобу виявили у 7 237 929 осіб, з них 409 630 померли та 3 565 092 одужали.