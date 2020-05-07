Нігерія через коронавірус припинила авіарух ще на місяць

Усі аеропорти Нігерії залишатимуться закритими ще чотири тижні з метою сповільнення поширення COVID-19.

Про це заявив секретар федерального уряду Нігерії Бос Мустафа, повідомляє Xinhua.

“Ми оцінили ситуацію в авіаційній галузі та дійшли висновку, що з огляду на наявні факти та ґрунтуючись на рекомендаціях експертів, заборону на усі перельоти буде продовжено ще на чотири тижні”, - сказав Мустафа.

Нагадаємо: Нігерія заборонила усі комерційні рейси 23 березня й з того часу двічі подовжувала це обмеження.

Станом на середу на території Нігерії було виявлено 3 145 випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 103 життя.

Фото: AS English