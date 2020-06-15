У Китаї підтвердили 49 нових випадків коронавірусу

Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР у неділю повідомив про 49 нових підтверджених активних випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Xinhua.

«Китайський орган охорони здоров'я заявив, що в понеділок він отримав повідомлення про 49 нових підтверджених випадків COVID-19 на материковій частині Китаю, з яких 39 були локальними та 10 - завезеними з-за кордону», - йдеться у повідомленні.

Серед нових випадків локального зараження 36 були виявлені в Пекіні, ще три — у провінції Хебей, йдеться у щоденному звіті Національної комісії з охорони здоров’я.

Як пише dpa, у Пекіні новий спалах коронавірусної хвороби виявили в районі Фентай на оптовому сільськогосподарському ринку "Сіньфаді".

Також у неділю було зафіксовано 18 нових безсимптомних випадків, у тому числі 11 - завезених з-за кордону.

За даними Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР, в неділю не було зареєстровано жодного випадку смерті, пов'язаного з цим захворюванням.

Загалом у КНР зафіксовано 83 181 випадків COVID-19, з них – 4 634 людини померли, 78 370 осіб одужали.

Як повідомлялося, станом на ранок 15 червня в світі зафіксовано 7 995 877 випадків захворювання на коронавірус, з них 435 598 - летальних, 4 128 318 людей одужали.

Фото: Xinhua