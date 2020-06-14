У Китаї та Південній Кореї зросла кількість випадків COVID-19

У Китаї повідомили про найвищий щоденний приріст нових випадків коронавірусу за останні два місяці, в Південній Кореї так само, підскочила захворюваність в зв'язку з ослабленням карантинних обмежень.

Про це повідомляє АР.

«Китай повідомив про найвищу щоденну загальну кількість нових випадків коронавірусу за два місяці», - йдеться у повідомленні.

Упродовж суботи в Китаї було зареєстровано 57 нових випадків захворювання. Це був найвищий показник із середини квітня.

Кількість випадків зараження також зросла в Південній Кореї, що свідчить про наближення другої хвилі коронавірусу після того, як були зняті обмеження в сфері бізнесу та подорожей.

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В інших країнах, включно із Єгиптом, Україною і Північною Македонією, також повідомили про власні найвищі добові показники приросту нових заражень починаючи з п'ятниці.

Як повідомляв Укрінформ, загалом із початку пандемії у світі зафіксовано 7 872 684 випадки COVID-19, померли 432 475 осіб, вилікувалися 4 042 466 осіб.

Фото: UPI