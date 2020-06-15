У Грузії можуть перенести парламентські вибори в разі другої хвилі коронавірусу

Парламентські вибори в Грузії можуть бути перенесені на грудень в разі другої хвилі епідемії коронавірусу.

Про це заявив виконавчий секретар правлячої партії «Грузинська мрія», ексспікер парламенту Іраклій Кобахідзе, повідомляє «Ехо Кавказу».

«Якщо трапиться так, що буде друга хвиля, яка збігається з періодом виборів, можливо, обов'язковим стане оголошення надзвичайного стану. В цьому нічого трагічного немає. Природно, якщо це станеться в жовтні, то вибори не відбудуться і будуть перенесені на грудень», - заявив Кобахідзе.

Парламентські вибори в Грузії заплановано на 31 жовтня цього року. Передвиборча кампанія офіційно почнеться в кінці серпня - за 60 днів до виборів.

Згідно з Конституцією Грузії, в разі введення надзвичайного стану вибори мають відбутися не раніше ніж через 45 днів після скасування режиму надзвичайного стану і не пізніше, ніж через 60 днів.

Для запобігання поширенню коронавірусу режим НС діяв у Грузії з 21 березня по 23 травня. В кінці квітня влада розпочала поетапне пом'якшення обмежень. Однак, до 15 липня в країні продовжує діяти ряд заходів і заборон.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, в світі зафіксовано 7 995 877 випадків зараження коронавірусом, з них 435 598 летальних, одужали 4 128 318 людей.