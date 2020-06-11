Якщо в Україні буде тотальний карантин, місцеві вибори перенесуть - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що пандемія не завадить проведенню виборів у жовтні.

Про це він заявив під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"...Поки що кошти на вибори є. Ми плануємо проведення цих виборів. Світ живе в умовах невизначеності з коронавірусом, з коронакризою. Якщо в Україні будуть підстави для запровадження тотального карантинного обмеження, то, напевно, ми будемо вимушені перенести ці вибори. Але поки що ми сподіваємось на те, що будемо управляти адаптивними механізмами цієї хворобою доволі ефективно, і це дасть нам можливість у жовтні провести ці вибори", - сказав глава уряду.

Як повідомлялося, відповідно до статті 141 Конституції України, чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.