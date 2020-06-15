В Англії відкриваються магазини, церкви та розважальні заклади просто неба

На тлі ослаблення карантинних заходів в Англії з понеділка запрацюють магазини, де продаються другорядні товари, в той час як в Шотландії та Уельсі вони залишаються закритими.

Про це повідомляє ВВС.

«В Англії магазини другорядних товарів повинні відкритися в цей понеділок після майже тримісячної перерви», - йдеться в повідомленні.

Розважальні заклади просто неба, такі як зоопарки, також будуть відкриті для відвідування, як і церкви - але тільки для індивідуальної молитви. Правила соціального дистанціювання залишаються в силі.

Магазини в Північній Ірландії відкрилися ще в п'ятницю, в той час як Шотландія і Уельс поки не вирішили наслідувати приклад інших регіонів Сполученого Королівства.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, в світі зафіксовано 7 990 151 випадок зараження коронавірусом, з них 435 496 летальних, одужало 4 108 052 людини.