Ірландія послабила карантин: відкрили магазини, дозволили поїздки

В Ірландії у понеділок, 8 червня, розпочався другий етап послаблення карантинних заходів, що передбачає відкриття магазинів і поїздки на невеликі відстані.

Про це повідомляє BBC.

«Всі великі магазини в понеділок отримали дозвіл поновити діяльність, одночасно забезпечуючи соціальне дистанціювання. Але час відкриття буде змінено, щоб уникнути непотрібних натовпів. Люди зможуть подорожувати на відстань до 20 кілометрів від свого будинку або в будь-якому місці свого округу - досі обмеження становило 5 кілометрів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що групам до 6 осіб тепер дозволено зустрічатися як у приміщенні, так і на вулиці, з дотриманням дистанції у 2 метри.

Крім того, до 25 осіб зможуть бути присутніми на похороні.

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Бібліотекам також дозволили поетапне відкриття.

З 29 червня обмеження на поїздки будуть в Ірландії повністю скасовані.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на ранок 9 червня у світі коронавірус виявили у 7 199 306 людей, з них 408 734 померли та 3 536 274 одужали.