Ірландія дозволила збиратися групами з чотирьох осіб

Уряд Ірландії почав скасовувати деякі карантинні обмеження, запроваджені для запобігання поширенню пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Sky News.

"Ірландія робить перші кроки виходу з карантину, від сьогодні людям дозволено збиратися групами з чотирьох осіб", - йдеться у повідомленні.

Перша фаза скасування карантинних обмежень розпочалася сьогодні. Тепер тим, хто працює на відкритому повітрі, наприклад будівельникам та садівникам, дозволено повертатися до праці.

Втім, заходів соціального дистанціювання все ще необхідно дотримуватися.

Від сьогодні в Ірландії працюватимуть деякі торгівельні заклади, а такі види спорту на відкритому повітрі, як гольф та теніс, знову дозволені.

Садові центри, майстерні з ремонту мотоциклів та велосипедів, продаж оптики, крамниці з технікою та фермерські ринки також відкриваються сьогодні, але бібліотеки та інші не першої необхідності заклади залишаться зачиненими до початку другого етапу виходу з карантину, що має початися 8 червня.

Міністр охорони здоров'я Ірландії Саймон Гарріс попередив, що країна переживає вирішальний момент боротьби з COVID-19, і що вона все ще "знаходиться в зоні небезпеки".

Згідно з даними Wordometer, в Ірландії наразі зафіксовано 24 112 випадків Covid-19 та 1 543 смерті внаслідок захворювання.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 819 337, з них 316 961 летальні, одужало 1 864 266 осіб.

Фото: Sky News