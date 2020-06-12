Франція запустила балістичну ракету з атомної субмарини
Укрінформ
Національні ВМС Франції провели успішне випробування балістичної ракети стратегічного призначення, здійснивши в Атлантиці пуск з атомного підводного ракетоносця.
Як інформує Міністерство збройних сил Франції, пуск здійснено 12 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Атомний підводний ракетоносець «Ле Темерер» провів успішний пуск балістичної стратегічної ракети М51. Це випробування показало високий рівень наших технологій заради зміцнення французького суверенітету», - заявила міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі.
Пуск проведено у Північній Атлантиці без спорядження ракети ядерною боєголовкою.
Ракета не має радіусу дії, але характеризується дальністю польоту.
М51 – новітня балістична ракета, яка може нести ядерний заряд із дальністю польоту до 9 тис. км, перебуває на озброєнні атомних підводних човнів Національних ВМС Франції.