Пекін запустив уже шостий супутник для моніторингу океанів

Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація запустила з космодрому на півночі країни ракету Long March 2C зі супутником Haiyang-1D для обсервації океанів.

Про це повідомляє SpaceNews.

«Китай запустив супутник Haiyang-1D для обсервації океанів. Це вже 13-й орбітальний запуск у 2020 році», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, ракета Long March 2C була запущена у четвер з космодрому на півночі Китаю

Сам супутник, який важить близько 442 кілограмів, збиратиме дані щодо кольору й температури води в океанах.

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Haiyang-1D є шостим супутником, який був запущений на орбіту для обсервації океанів.

Зазначається, що Китай цьогоріч вже здійснив 13 запусків ракети Long March 2C, однак два з них були невдалими.

Фото: CASC