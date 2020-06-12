Британська економіка впала на рекордні 20% через COVID-19

У Великій Британії через пандемію коронавірусу у квітні зафіксували найбільше в історії країни падіння економіки – 20,4%.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на дані Офісу національної статистики.

«Під час карантину у квітні британська економіка впала на рекордні 20,4%», - йдеться у повідомленні.

Це найбільше падіння в історії країни.

У британському уряді назвали таке зменшення «очікуваним», зважаючи на значний вплив на економіку від коронавірусу.

Серед головних причин такого різкого падіння наводяться великі втрати в імпорті й експорті, зокрема, автомобілів, палива, одягу й об’єктів мистецтва.

Дані за травень будуть оприлюднені лише у липні.

Станом на ранок 12 червня у світі зафіксовано 7 597 341 випадок коронавірусу, з них 3 841 537 осіб одужали, а 423 844 - померли.

У Британії виявили 291 409 випадків COVID-19, з них – 41 279 осіб померли.