У Франції з початку пандемії - найменше летальних випадків за добу

У Франції з початку пандемії коронавірусу кількість виявлених інфікованих перевищила 155 тис. У лікарнях з COVID-19 перебувають більше ніж 11 тис. людей.

Такі дані станом на 11 червня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 155 651 випадок інфікування коронавірусом; 11 465 пацієнтів залишаються у лікарнях, зокрема, 903 – у реанімаціях; 29 346 людей померли від COVID-19.

За попередню добу виявлено 425 нових випадків інфікування коронавірусом. Сталося 28 летальних випадків, що є найнижчим показником з початку пандемії 1 березня.

Як також зазначається, кількість позитивних результатів тестувань, проведених за попередні сім днів, становить лише 1,4%.

У Франції до 21 червня триває другий етап урядового плану виходу з карантину.

Скасовані обмеження подорожувати територією країни.

У регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновлюють роботу кафе, бари і ресторани. Нині на території метрополії «оранжевою» зоною залишається лише регіон Парижа та навколо столиці – у закладах громадського харчування там дозволено приймати клієнтів лише на літніх терасах.

У країні відновлюється навчальний процес у більшості освітніх закладів, окрім університетів, які залишаються на дистанційній формі навчання.

У «зелених» зонах відкриваються музеї і театри (за винятком кінотеатрів), парки, зоопарки, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги.

З дотриманням санітарних норм та соціального дистанціювання дозволено проведення публічних релігійних і весільних церемоній.

Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.

Залишається обмеження до 10 осіб на публічні зібрання.

Проведення масових спортивних змагань, інших зібрань за кількістю понад 5 тис. осіб заборонено до 31 серпня.

У країні запроваджений мобільний додаток StopCovid відслідковування переміщення і контактів інфікованих на коронавірус.

Обмеження на перетин внутрішніх кордонів між Францією та сусідніми країнами діятимуть до 15 червня.

Поступовий вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.

Фото: АА