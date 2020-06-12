Регулярне авіасполучення між Україною та Нідерландами відновиться з 16 червня

З 16 червня 2020 року МАУ відновлює регулярні авіаперевезення за маршрутом Амстердам-Київ.

Про це сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі український консул в Нідерландах Юрій Карпук.

“Здійснюватимуться регулярні рейси авіакомпанією МАУ починаючи з 16 червня за маршрутом Амстердам-Київ. Посольство України в Нідерландах продовжує забезпечувати трансфер громадян України, які повертаються на Батьківщину з різних куточків світу”, - розповів він.

Карпук також зазначив, що продаж квитків відкрито.

Також з 15 червня нідерландська авіакомпанія KLM відновлює рейси між Нідерландами та Україною.

“Авіакомпанія KLM має намір літати тричі на тиждень за маршрутом Амстердам-Київ ”, - зазначив Карпук.

Як повідомляв Укрінформ, через коронавірус небо було відкрите лише для спецрейсів.

Перший спецрейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" з українцями вилетів з Амстердама у Київ 19 березня, другий - 20 березня.

Після прибуття в Україну обов’язковою є самоізоляція. Також після повернення треба встановити мобільний додаток “Дій вдома”, який має контролювати й виявляти порушників обов’язкового карантину після повернення з-за кордону.