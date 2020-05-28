“Формула-1” скасувала етап у Нідерландах

“Формула-1” офіційно оголосила про скасування гонки в Нідерландах на автодромі Зандворт.

Етап сезону-2020 у Нідерландах мав стати першим в країні з 1985 року. Про це повідомляє Sport.ua із посиланням на пресслужбу організаторів.

“Ф-1 не повернеться в Нідерланди 2020 року. Організатори сподіваються, що 2021 року ситуація з коронавірусом покращиться і гонку можна буде провести з уболівальниками на трибунах”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що етап у Нідерландах називають “гонкою Макса Ферстаппена”, оскільки розмови про повернення треку в календар змагань з'явилися після закріплення пілота “Ред Булла” у числі молодих зірок “Формули-1”.

Раніше скасувала етапи в Монако, Австралії та Франції, втім організатори розраховують провести скорочений формат сезону з липня.

Фото: formula1.com