Затверджено рівень витрат у "Формулі-1"

Рада Міжнародної федерації автоспорту (FIA) затвердила зміни в регламенті "Формули-1".

Як повідомляє офіційний сайт організації, з 2021 року рівень витрат зменшено з 175 мільйонів доларів до 145 мільйонів. Надалі ліміт буде зменшуватися.

Також внесені зміни до технічного регламенту. Так, чим нижче команда буде в Кубку конструкторів за підсумками сезону, тим більше часу вона зможе провести при розробці нового боліда в аеродинамічній трубі. Крім того, прийнято рішення про зниження притискної сили за рахунок зменшення площі днища.

Сезон-2020 на "Формулі-1" поки не почався через пандемію коронавірусу.

Фото: formula1.com.